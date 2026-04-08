DOZVOLIŠ LI LJUDIMA DA SE NA TEBE PREVIŠE OSLANJAJU... Reči majke Milice Todorović izazvale opšti haos na mrežama, svi se pitaju samo jedno! (FOTO)

Kome je posvećen citat koji je sve zbunio?

Majka naše pevačice Milice Todorović, Jasmina , prilično je aktivna na društvenim mrežama, pa je sada sve zbunila izjavom.

- Dozvoliš li ljudima da se na tebe previše oslanjaju, na kraju ćeš ih ti nositi na leđima i još će govoriti: "Može li to malo brže" - glasio je citat koji je objavila, što bi značilo da se obraća svim ljudima čija pomoć počne da se podrazumeva.

Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon porođaja i uživa u prvim mesecima sa svojom bebom. Milica je sada sa sinom Bogdanom otišla u rodni Kruševac, gde će u krugu porodice proslaviti Uskrs. Objavila je i prvu fotografiju sa sinom Bogdanom. Oni uživaju u dvorištu porodične kuće, a ponosna majka čvrsto je grlila prvenca smeškajući se.

Pevačica Milica Todorović porodila se u februaru ove godine, a nedavno se prvi put pojavila pred publikom na koncertu pevačice Indira Levak, kao specijalan gost. Na scenu je izašla potpuno sređena sređena, a publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom. Tada se emotivno obratila publici i rekla da joj se ispunila velika želja.

Milica je rekla "Zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se velika želja da budem sa tobom na sceni"

Slavlje povodom krštenja sina Bogdana

Milica Todorović nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje sina Bogdana. Milica planira ovaj, veoma važan događaj, daleko od očiju javnosti.

