Milanče Radosavljević pustio karte u prodaju za beogradski koncert: Ovo sam čekao 60 godina (FOTO)

Danas je Beogradu na stadionu Tašmajdan legendarni pevač narodne muzike Milanče Radosavljević održao konferenciju za medije povodom velikog solističkog koncerta koji će 3. jula 2026. godine biti održan upravo na ovom mestu.

U prisustvu brojnih novinara, najavljen je događaj za koji već sada vlada ogromno interesovanje publike, ne samo iz Srbije već i iz čitavog regiona. Tačno u 13 časova puštene su karte u prodaju putem platforme efinity.rs. U prvih pet dana prodaje, tačnije do ponedeljka, 13. aprila do 13 časova, karte će biti dostupne po povlašćenim cenama, što je bila i posebna želja samog pevača – da koncert bude dostupan svima koji žele da prisustvuju ovom muzičkom spektaklu.

Na konferenciji je govorio i Aleksandar Sofronijević, koji je istakao da mu je velika čast što će upravo njegov orkestar pratiti Milančeta na ovom velikom koncertu. Sve je spremno za 3. jul, kada će Tašmajdan postati epicentar narodne muzike i mesto susreta publike sa pesmama koje traju decenijama.

Karte možete kupiti na linku: https://efinity.rs/event-details/milance_radosavljevic_32155

Ili na prodajnim mestima Efinity: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

• Putem Interneta na sajtu www.efinity.rs

• Preko Efinity aplikacije

• Direktnom prodajom fizičkim i pravnim licima

