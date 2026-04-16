INSPIRISAO MNOGE! Ivan Bosiljčić progovorio o veri: Ljubav ostaje i nakon smrti...

Ivan o ulasku u svet vere.

Naš poznati glumac Ivan Bosiljčić otvoreno je govorio o veri, ljubavi i teologiji. Njegove reči o tome kako ljubav pobeđuje smrt i kako je zavoleo teologiju inspirisale su mnoge. U ovom razgovoru, otkrio je kako je još u mladosti počeo da razmišlja o Bogu i veri, ali i zašto smatra da je ljubav najvažniji stub života.

- Bio je vukovac i najbolji fudbaler, pravi strašan tip. Rekao mi je da razgovara sa Bogom i da mu Bog ispunjava želje. Tako sam i ja počeo da se molim - prisetio se Bosiljčić. Iako je shvatio da molitva ne zamenjuje trud, ona mu je otvorila novu dimenziju života.

Šta se dešava nakon smrti?

- Postoji mogućnost da se nešto dešava i nakon smrti. U svetim knjigama piše da su tri najveća stuba – vera, nada i ljubav, ali da je najveća ljubav. Kad budemo umrli, vera i nada više neće biti potrebne, ali ljubav će ostati. Ona je most koji povezuje žive i mrtve. Čovek može da voli i one koji više nisu s nama, a molitva je način da im se obratimo - rekao je Bosiljčić.

Bosiljčić se inače nedavno oglasio iz Gračanice.

