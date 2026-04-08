Koleginica se oglasila zbog Zorice Brunclik: Javno joj napisala poruku i pružila podršku

Muzička zvezda Zorica Brunclik, nakon zdravstvenih problema i operacije, ponovo će zauzeti svoje mesto u crvenoj stolici muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“.

Njeno zdravstveno stanje se značajno popravilo, a povratak je zakazan za kraj aprila, što s nestrpljenjem iščekuju i publika i kolege.

Prema izvorima bliskim pevačici, njen oporavak ide tačno prema planu lekara.

Šemsa se oglasila

Podrška kolega nije izostala. Pevačica Šemsa Suljaković uputila je javnu poruku podrške:

- Brz i uspješan oporavak! - poručila je Šemsa na društvenim mrežama.

