Koleginica se oglasila zbog Zorice Brunclik: Javno joj napisala poruku i pružila podršku

Muzička zvezda Zorica Brunclik, nakon zdravstvenih problema i operacije, ponovo će zauzeti svoje mesto u crvenoj stolici muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“.
Njeno zdravstveno stanje se značajno popravilo, a povratak je zakazan za kraj aprila, što s nestrpljenjem iščekuju i publika i kolege.
Prema izvorima bliskim pevačici, njen oporavak ide tačno prema planu lekara.
Šemsa se oglasila
Podrška kolega nije izostala. Pevačica Šemsa Suljaković uputila je javnu poruku podrške:
- Brz i uspješan oporavak! - poručila je Šemsa na društvenim mrežama.
