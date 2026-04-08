MILICA TODOROVIĆ S PORODICOM POKRENULA PRIVATAN BIZNIS: Od ovoga zarađuje ogroman novac

Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti otkako je ostala u drugom stanju, a odlučila je i da nakon porođaja vreme provodi sa sinom Bogdanom te se i dalje nije vratila nastupima. Ona je pre nekoliko godina sa roditeljima pokrenula privatan biznis u Kruševcu.

Milica Todorović i njena porodica uzgajaju pudle, a cena štenaca kreće se i po nekoliko stotina evra.

Inače, pevačica trenutno sa sinom Bogdanom boravi upravo u rodnoj kući gde su proslavili rođendan njene majke Jasmine, a ostaće i za Vaskrs kako bi bili na okupu za najvažniji hrišćanski praznik.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne"

Podsetimo, Milica se nakon porođaja našla u centru skandala kada je u javnost izašla izvesna LJ.M. koja je tvrdila da je Milica u vezi sa njenim mužem. Tim povodom se Milica samo jednom oglasila.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

