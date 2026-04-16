PADNE MU MRAK NA OČI KAD OVO VIDI! Dejan Milićević isprozivao uticajne muškarce: Ovo je neprihvatljivo! (FOTO)

Koji to trend Dejana izluđuje?

Jedan od najpoznatijih fotografa i režisera, Dejan Milićević, oglasio se na društvenim mrežama i prozvao muškarce sa domaće javne scene. On je iskritikovao njihova javna pojavljivanja i stajlinge koji su, kako kaže, neprimereni.

Dejan se osvrnuo na sve češći trend u kojem muškarci nose kratke pantalone i elegantnu obuću bez čarapa.

- Ko je dozvolio muškarcima na javnim pojavljivanjima u sred zime, proleća golu belu nogurdu bez čarapa na odelo pa još na sve od obuće - patikurina nakazna. Imate li vi iole edukacije o javnom pojavljivanju? Čarapa zauvek na TV-u!!!!! – poručio je Milićević i dodao:

- Čarapa se gađa sa pantalonama, a ne sa cipelurinama ili patikurinama koje nosite.

"Ne želim da se ostvarim kao otac"

Podsetimo, Dejan je nedavno govorio o porodičnim odnosima i ocu koji ga je napustio kada je bio beba. On je tada rekao da ne želi da se ostvari kao otac.

- Da imam planove da imam svoju porodicu i da imam planove da se ostvarim kao otac, sigurno da ne bih dozvolio tako nešto. Sigurno da se ne bih ponašao kako se on ponašao prema majci, meni i svim članovima porodice. Od sada pa za navek sam solo igrač, bez želje da se ostvarim kao otac. Treba da radim i budem ovo što jesam, da sva moja dela u stvari budu moja deca i da ih gajim i da budem srećan, kada za 20-30 godina pogledam tu svoju decu, taj svoj minuli rad da vidim da su prelepi. Tu sam se projektovao. Kroz karijeru i rad sam se ostvario kao otac.

Autor: Pink.rs