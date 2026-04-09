NAJFATALNIJA SRPSKA PEVAČICA IMALA 12 BRAKOVA! Ljubila i Boru Čorbu, pa napustila karijeru i posvetila se unuku sa autizmom: Pakovala muškarcima stvari u kese za đubre

Maja Odžaklijevska, pevačica koju krasi jedan od najmoćnijih glasova na muzičkoj sceni, oduvek je imala i veoma uzbudljiv ljubavni život.

Iako je godinama intrigirala javnost svojim brojnim brakovima i do nedavno skrivenom romansom sa slavnim rokerom, danas je njen život u potpunosti posvećen porodici.

Maja je jednom prilikom otvoreno priznala da iza sebe ima čak 12 takozvanih brakova. Njen pristup rastancima bio je vrlo jasan i odlučan. Kako sama ističe, čim bi krenulo zvocanje ili ponašanje koje joj se ne dopada, reagovala bi po kratkom postupku. Sve partnerove stvari bi strpala u kese za đubre, ostavila ih ispred vrata i kratko poručila: "Ćao, doviđenja i novi brak". Pri ovakvim odlukama, Maja kaže da se vodila rečima svoje majke: "Jedan se otegao, drugi se protegao".

Ljubav sa Borom Đorđevićem

Javnost je dugo bila uskraćena za detalje o njenoj vezi sa Borom Čorbom, o kojoj je tek nedavno javno progovorila. Njih dvoje su se zabavljali u periodu kada je pevačica išla na festival "Beogradsko proleće". Maja ga je opisala kao divnog, staloženog, pristojnog i talentovanog čoveka koji je bio "dobar kao dobar dan", dok je Suzana Mančić u jednoj emisiji dodala da je Bora tada bio "lep kao lutka". Zanimljiv je i detalj da Maja smatra da joj je Bora posvetio stih "Kost u grlu, koliko košta kad unutra plačem..." iz čuvene pesme "Dva dinara, druže".

Oproštaj od karijere i posvećenost unuku

Uprkos bogatoj karijeri, Maja se nedavno oprostila od publike kako bi se u potpunosti posvetila svom unuku Luki, kojem je dijagnostikovan autizam. Pevačica je prva primetila da sa dečakom nešto nije u redu kada je imao samo dve godine. Iako je njenoj ćerki u početku bilo veoma teško da to prihvati i mislila je da Maja "izmišlja", pevačica je insistirala da odu u Institut za decu ometenu u razvoju. Njen stav je bio da je eventualne probleme najbolje rešavati i ispravljati dok je dete još uvek malo.

