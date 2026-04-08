Holivudska glumica hitno hospitalizovana: Tori sa svoje četvoro dece doživela saobraćajnu nesreću (VIDEO)

Vozilo naletelo na glumicu dok je prevozila svoju decu.

Poznata glumica Tori Speling i njeno četvoro dece prevezeni su u bolnicu nakon saobraćajne nesreće u Temekjuli u Kaliforniji, na 128 kilometara od Los Anđelesa.

Sa njima u kolima bilo je još troje dece porodičnih prijatelja.

Udes se desio oko 17:45 sati po lokalnom vremenu u četvrtak, drugpog aprila, na licu mesta pronađena su dva automobila sa oštećenjima od udesa.

Tori Speling vozila je četvoro svoje dece i troje dece svojih njihovih prijatelja kada ih je udario vozač koji je prebrzo vozio i prošao kroz crveno svetlo, piše TMZ.

Svi putnici u automobilu pregledani su na mestu nesreće i niko nije uhapšen, rečeno je iz kancelarije šerifa. Zvezda serije "Beverli Hils" i sedmoro dece zatim su prevezeni u bolnicu u tri odvojena kola Hitne pomoći, ukazana im je lekarska pomoć zbog raznih povreda, uključujući posekotine, modrice, kontuzije i potrese mozga.

Tori Speling (52) ima petoro dece sa bivšim suprugom Dinom Mekdermotom: Lijam Aron (19), Stela Dorin (18), Heti Margaret (15), Fin Ris (14) i Bo Din (9).

Glumica je i 2011. doživela saobraćajnu nesreću, kada je udarila u zid dok je vozila svoje dvoje najstarije dece u školu dok su je paparaci progonili.

Tori Speling, koja je u to vreme bila trudna, napisala je na društvenim mrežama da se srušila pokušavajući da pobegne od fotografa - koji je nastavio da je fotografiše čak i nakon nesreće.

"Tori je stvarno uznemirena, ali ona i deca su dobro. Fotograf ju je pratio do ulaza u školu. Pokušala je da mu pobegne, vozila se unazad i udarila u zid", rekao je tada njen portparol za People.

