OVO JE STAN DRAGANE MIĆALOVIĆ ZBOG KOJEG JE PLAKALA! Uredila dnevnu sobu kao iz časopisa: Svuda cveće i bela boja (FOTO)

Glumica Dragana Mićalović svoj beogradski stan pretvorila je u pravu oazu mira i stila. Njena dnevna soba odiše sofisticiranošću i nenametljivom elegancijom, dok pažljivo birani detalji stvaraju prostor koji inspiriše. Pogledajte kako je mlada umetnica uspela da spoji funkcionalnost i estetiku u svom domu.

Uređenje doma nije samo pitanje estetike, već i odraz ličnosti. Dragana Mićalović pokazuje kako se uz pažljivo planiranje i promišljene izbore može stvoriti prostor koji pruža osećaj topline i mira. Njena dnevna soba može poslužiti kao inspiracija svima koji žele da unesu harmoniju u svoj dom.

Dominiraju svetle boje – bela i bež tonovi – koji prostoru daju prostranost i smirenost. Centralni deo čini prostrana garnitura u bež nijansi, ukrašena diskretnim jastucima, dok pažljivo odabrani detalji, poput vaza sa svežim cvećem i staklenih aksesoara, unose toplinu i lični pečat.

– Mojih prvih par kvadrata života… Moj dom. Moja priča – napisala je glumica na Instagramu kada je ušla u svoj stan, a tada je i zaplakala.

Ogledala i svetle površine reflektuju prirodnu svetlost, dok moderna rasveta, poput ambijentalnih lampi toplog sjaja, stvara prijatnu atmosferu u večernjim satima. Svaki element ima svoju svrhu, ali i estetsku vrednost, čineći prostor skladnim i funkcionalnim.

