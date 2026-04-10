BIVŠI DEČKO RUŽE RUPIĆ DANAS JE U BRAKU SA OVOM PEVAČICOM! O njenom raskidu svi bruje, a ona sad otvorila dušu: To nije bila neka velika ljubav!

Ruža Rupić svojevremeno je bila u vezi sa Stevanom Sekulićem - današnjim suprugom Aleksandre Bursać, s kojim je pevačica i osnovala porodicu. Dotakavši ga se tokom razgovora sa jednim medijima, Ruža je istakla "da to u stvari i nije bila neka velika ljubav".

Ujedno, međutim, otkrila je i da li misli da je on sa njom bio "samo radi popularnosti".

- Bog je zaboravio da sam ja bila sa njim. Imala sam 18, 19 godina, bila sam klinka i nisam znala gde udaram - počela je Rupićeva.

Sarađivali posle raskida

- To nije bila neka velika ljubav, više zaljubljenost i, u poređenju sa mojom poslednjom vezom, to je smešna priča. Nismo u lošim odnosima, sarađivali smo i posle toga, ali to je totalno nebitna tema iz prošlosti. Temu da li je bio sa mnom samo radi popularnosti ne bih komentarisala, stvarno, jer ne mogu to da tvrdim, a opet kažem i Bog je zaboravio da smo mi bili zajedno - zaključila je za "Alo" pevačica, u emisiji "Istina ili klik".

"Dugo je trpela"

Podsetimo, vest o tome da je Ruža Rupić iznenada raskinula dugogodišnju vezu sve je iznenadila. Izvor blizak pevačici otkrio je nedavno detalje drame.

