DARKO LAZIĆ DOŠAO KOD KUME NA SLAVLJE! Utučen nakon smrti brata Dragana, pokušava da sakrije bol s lica: Dobro je, guram...

Pevač Darko Lazić teško podnosi smrt brata Dragana koji je stradao početkom marta u teškoj saobraćajnoj nezgodi. Darko se sada pojavio ispred beogradskog lokala, vidno utučen.

Darko Lazić je rekao kratko da je došao u lokal kako bi ispoštovao kumu koja se porodila.

- Neću davati nikakve izjave sada, imam povod, kuma mi se porodila pa sam došao samo da popijem piće - rekao je Darko, a na pitanje kako je sada, kroz uzdah je rekao:

- Dobro je, guram, ne bih danas puno da pričam.

Brine o Draganovoj porodici

Podsetimo, Darko je nedavno nastupio i tada istakao da je bio primoran da se vrati pevanju jer treba da brine ne samo o svojoj, već i o porodici svog brata.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i priznao da mu je teško dok peva, ali da mora da izdržava ne samo svoju, već i porodicu pokojnog brata.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života. Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko tada za "Telegraf".

Autor: M.K.