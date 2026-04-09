Policija ponovo tražila Kristijana Golubovića zbog smrti Stele Savić: Komšije otkrile sve detalje!

Njena smrt i dalje je pod velom misterije.

U beogradskoj opštini Zvezdara prethodnih dana odigravala se drama koja je uznemirila stanare jedne mirne ulice. Pripadnici policije pojavili su se na adresi kuće koja je nekad bila u vlasništvu prijateljice Kristijana Golubovića, Stele Savić, čije je beživotno telo pronađeno u ventilacionom otvoru. U toj kući je Stanisavljevićeva svojevremeno živela s porodicom.

Prema rečima očevidaca, policija se raspitivala i za njenog emotivnog partnera M.P., kao i za Kristijana.

- Pre neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i M. P. - ispričao je jedan komšija, koji je želeo da ostane anoniman, pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vreme deluje napušteno.

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar delimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan.

Kristijan je gostujući u emisiji "Amidži šou" pričao o svojoj prijateljici.

- O Steli bih mogao da napišem dva romana. Devojka je sa 14 godina išla s nama, bežala iz zatvorenih marica, zaključavala policiju u ve-ceu, mi iskakali kroz prozor. Bila je 9,98, jedina u Jugoslaviji na državnom fakultetu za vajarstvo. Ona je popila veću dozu lekova, sišla je iz trolejbusa. Imala je desno u život, levo ka nama koji smo je čekali, ona je izabrala ovo na pet metara, sela iza toga i legla. Stoka je prolazila i gledala devojku koja leži, niko da pita: "Je l' ti treba čaša vode?". Ona je odlučila da legne u taj otvor da se odmori i da prespava. Međutim, nju je uhvatila hipotermija, te noći je bila jaka košava u Beogradu - rekao je Golubović.

