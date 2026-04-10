I dalje je volim! Naša pevačica se razvela posle 25 godina braka, njen bivši muž otkrio da i dalje gaji emocije: Dopisivao sam se sa drugim devojkama, ali nikad je nisam varao!

Godinama joj je bio i menadžer.

Pevačica Tina Ivanović se nedavno razvela od supruga Zvezdana posle 25 godina bračne idile. Ona kaže da joj još nije postalo lakše jer je ogroman period koji su proveli zajedno.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to... - rekla je Tina.

S druge strane, i Zvezdan ima najlepše reči za svoju bivšu ženu.

- Uživao sam sa Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim. Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste... - rekao je on, a onda otkrio da li ju je nekad varao:

- Perfektan, nikada je nisam prevario, niti sam se muvao sa drugim devojkama. Dopisivao se jesam sa drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke. Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - rekao je Tinin bivši muž.

