Viđam ga često da nosi... Komšije razvezale o Milanu Stankoviću, pa otkrili šta radi pred Vaskrs

Ekipa jednog medija posetila je kraj u kom živi naš pevač Milan Stanković, a za medije su govorile njegove komšije, koje su otkrila da pevača ne viđaju duže vreme jer je često na putovanjima!

Milan Stanković dugo je u medijskoj ilegali. Dok se fanovi nadaju njegovom estradnom povratku na velika vrata, on i dalje živi vrlo povučeno i ne daje čak ni nagoveštaj da će nastaviti sa svojom muzičkom karijerom, iako se o tome već neko vreme govori po kuloarima.

Ekipa jednog medija posetila je nedavno kraj u kom pevač živi. U pitanju je elitno, ali vrlo mirno naselje, daleko od prometnih ulica i gradske gužve, ali blizu centra grada.

Molitve i sveto ulje

Tamo smo porazgovarali s njegovim komšijama, od kojih smo saznali nove detalje iz njegovog privatnog života.

- Milana nećete naći ovde u stanu. Nije ovde već neko vreme. Vreme vaskršnjeg posta provodi posećujući manastire. Koliko znam, društvo na hodočašću mu pravi majka. Monasi im čitaju molitve i daju sveta ulja. Njemu to mnogo znači. Inače, nemam baš neko lepo mišljenje o njemu. Ne ume da se javi, nije preterano ljubazan prema nama. Iz stana ide pravo u automobil. Viđam ga često s nekom gotovom hranom, koju uzima tu u blizini. Nekad mu je dolazilo često i društvo u stan, sad nema ni toga. Čudan lik - rekao nam je komšija.

Inače, poznato je da je Milan jako vezan za svoju majku i da je jedan od razloga što je u jeku popularnosti okrenuo leđa estradi bila prava i agonije koju je pevač imao na privatnom planu, zbog čega je svoj život okrenuo za 180 stepeni.

Već smo pisali o tome da je Stanković u periodu tokom i neposredno nakon pandemije koronavirusa vodio bitku za zdravlje svoje majke, za koju je izuzetno vezan. Ona je duže vreme bolovala od teške bolesti, a pevač je na sve načine pokušavao da joj pomogne. Tako je on uz pomoć svojih prijatelja stupio u kontakt s vrhunskim stručnjacima, koji su dali dijagnozu i prepisali terapiju, na koju je Milanova majka redovno išla, ali rezultati i dalje nisu bili dobri ni ohrabrujući...

Uporedo s bitkom za zdravlje najvažnije osobe u njegovom životu, Milan je počeo sve više da čita molitve i duhovnu literaturu, a zatim i da odlazi u manastir Podmaine, gde je boravio i po nekoliko meseci u kontinuitetu. On se tamo svakodnevno molio za njeno zdravlje i isceljenje (ozdravljenje) duše i tela, a kad se u pauzi lečenja ukazala prilika, Milan je došao iz manastira i odveo je u svetinju kako bi konstantno bio uz nju.

Milanova majka je u manastiru pored Budve provela oko mesec dana, a za to vreme monasi su joj redovno čitali molitve i pomazivali je svetim uljem. Ona je redovno prisustvovala i bogosluženjima u manastirskoj crkvi, a već posle nekoliko nedelja i na osnovu njenog fizičkog izgleda moglo se videti da joj ovaj boravak u svetinji, uz mediteransku klimu i blizinu mora, izuzetno prija.

Doktori zatečeni

Nakon povratka iz manastira Milan je s majkom otišao i na redovnu zdravstvenu kontrolu, gde im je saopšteno da se bolest potpuno povukla, pa su i sami lekari bili šokirani ovakvim razvojem događaja. Iako su i doktori bili zatečeni, njih dvoje su ovo shvatili kao svojevrsno čudo, koje se desilo zbog njenog boravka u svetinji i čitanja brojnih molitvi za zdravlje. Pored toga, oni su bili ubeđeni da je do ovog ozdravljenja došlo zbog pomazivanja osvećenim uljem, koje se koristi u svetoj tajni jeleosvećenja, a kojim se u crkvi bolesnici pomazuju već vekovima.

Kako su rezultati i dalje dobri, Milan i njegova majka su nastavili da posećuju svetinje, pa su tako i ove velikoposne dane proveli u molitvama i pomazivanju svetim uljem.

Autor: Nikola Žugić