Anabela Atijas poznavala Stelu Savić koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru, pevačica otkrila detalje: Kod nje sam otišla po preporuci...

Pevačica Anabela Atijas poznavala je Stelu Savić koja je nedavno koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru.

O njenom životu i talentu javno su govorili Anabela i Stelin dugogodišnji prijatelj Kristijan Golubović, koji je detalje otkrio tokom zajedničkog gostovanja u emisiji "Amidži šou".

Anabela Atijas se oglasila i otkrila kako poznaje Stelu.

- Stela mi je radila prvu tetovažu, u pitanju je tribal, koji mi je kasnije dosadio jer je bio jednostavan pa sam dodala crtež anđela, koji i danas imam - počela je Anabela pa otkrila kako je došlo do njihovog upoznavanja:

Kod nje sam otišla po preporuci, imale smo zajedničkog prijatelja. Bilo je to 2000. godine. Stela je bila odlična u svom poslu. Radila mi je i prvi pirsing na pupku. Pamtim je kao blesavu osobu, bili smo u studiju tri-četiri sata. Posle toga je više nikad nisam videla, ali kad se pojavila vest da je nađena mrtva, odmah sam znala o kome se radi jer je bila baš poznata u tatu svetu, u tom momentu je bila najčuvenija. Posao je radila profesionalno.

Policija tražila Kristijana Golubovića

Kako prenose mediji, a prema rečima očevidaca, policija se raspitivala za Kristijana Golubovića, ali i Mišu Paskulova, čoveka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.

- Pre neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova - ispričao je jedan komšija pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vreme deluje napušteno.

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar delimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan.

Komšije navode da su u poslednje vreme retko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgreva sumnje i nagađanja.

- Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu - dodaje drugi sagovornik.

Autor: Nikola Žugić