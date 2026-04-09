Veljko Ražnatović na veliki praznik otišao u crkvu: Šalje 'srpski pozdrav' ispred velike svetinje

Srpska pravoslavna crkva i vernici, koji se pridržavaju (staro)julijanskog kalendara, obeležavaju danas Veliki četvrtak, a Veljko Ražnatović rano jutros otišao je u crkvu.

Naime, Ražnatović koji trenutno živi u Rusiji se nedavno i pričestio, a pričestio ga je bivši Cecin duhovnik. Veljko je i rano jutros, na veliki praznik posetio pravoslavnu svetinju, pa se uslikao ispred.

On je držao tri prsta sakupljena, što je pozdrav Srba.

Pričestio se na Cveti

Bokser Veljko Ražnatović pričestio se rano jutros u pravoslavnoj crkvi u Moskvi i to kod bivšeg duhovnika svoje majke Cece Ražnatović.

Naime, Veljko je jutros ustao veoma rano kako bi otišao u crkvu na veliki pravoslavni praznik Cveti.

Veljko je otišao u Hram SPC u Moskvi, gde ga je pričestio vladika Stefan Šarić, inače dugogodišnji Cecin duhovnik.

Danas nema slavlja

Hrišćani se sećaju poslednjeg obedovanja Isusa Hrista, Tajne večere, a danas je prilika da se i najveći grešnici razreše greha.

Na Veliki četvrtak nema veselja, ali ima okupljanja verujućih. Kod nekih pravoslavnih naroda i u nekim krajievima Srbije tog se dana, a ne na Veliki petak, boje uskršnja jaja, dok se u Rusiji na Veliki četvrtak mesi uskršnji slatki kolač. Prema jevanđeoskim zapisima, Hristos je na Tajnoj večeri blagoslovio hleb i podelivši ga apostolima rekao:

- Ovo je telo moje koje se za vas lomi radi oproštenja grehova.

Autor: Nikola Žugić