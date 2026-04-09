Pozvali smo Sandru Rešić nakon što je bivši optužio da mu duguje 45.000 evra i da joj želi sve najgore: Evo šta nam je rekla

Naša pevačica i bivša zadrugarka Sandra Rešić, pre dve godine je raskinula vezu sa kolegom Miroslavom Ilićem, a nakon njegovog oglašavanja i optužbi na njen račun, pozvali smo pevačicu!

Pre dve godine javnost je zaintrigirala vest da je pevačica Sandra Rešić raskinula emotivni odnos sa pevačem Miroslavom Ilićem. Podsećamo, za njega se još tada spekulisalo da je u braku.

Pisalo se da su ostali u dobrim odnosima, iako su prekinuli. Navodno su u povremenom kontaktu bez sukoba, a pevačica je ranije to i potvrdila. Međutim, pre nekoliko dana ova priča ponovo je postala aktuelna, kada se kolega Sandre Rešić, Boris Stjepanović godstujući u jednoj emisiji otkrio da je pevačica njegovog kuma, a njenog tadašnjeg verenika ojadila za 45.000 evra.

Na ovu temu se oglasio i Miroslav, čiji komentar je zapanjio javnost.

- Dakle, dotična persona mi duguje 45.000 evra i nismo u kontaktu nikakvom. Sve što ima veze sa njom je odavno ugašeno i blokirano ima već četiri godine. Dotičnoj osobi kao i njenoj majici od srca želim sve najgore i samo da napomenem... Bog je veliki i sve vidi. Doviđenja i prijatno- napisao je pevač na Instagramu.

Ovim povodom stupili smo u kontakt sa Sandrom, koja nije želela da komentariše ove njegove navode.

- Bez komentara. Hvala - bilo je sve što nam je rekla Sandra kada je ova tema u pitanju.

Autor: Nikola Žugić