Oni su dokaz da NIŠTA NIJE SLUČAJNO! Otac Ognjena Amidžića bio razredni starešina mami njegove žene Mine

Ognjen Amidžić uživa u skladnom braku sa koleginicom Minom Naumović. Par ima trogodišnjeg sina Peruna, a pre mesec i po dana stigla je i ćerka Lola.

Iako je među njima razlika 17 godina Mina i Ognjen Amidžić se odlično slažu i jedno drugom su velika podrška.

- Nekako smo se poklopili. Dosta smo slični, na sličan način smo vaspitavani, iz istog grada potičemo. Poznaju nam se porodice - istakao je Ognjen.

Poznati voditelj i ranije je često isticao da izuzetno poštuje Mininu majku, doktorku Zoru Naumović, kao i da sa njom ima odličan odnos. Sada je otkrio i jedan manje poznat podatak iz porodične biografije.

"Moj otac je bio razredni Mininoj mami"

Ognjen Amidžić rodom je iz Šapca, baš kao i njegova izabranica. Njihove porodice poznaju se od ranije, ali postoji i jedna zanimljiva priča koja ih vezuje.

– Ispostavilo se da moj tata bio razredni Mininoj mami. Kad je moj tata završio fakultet sa 24 godine, poslali su ga u Šabačku gimnaziju da predaje istoriju. U prvom odeljenju kom je bio razredni bila je Minina mama, koja je u tom trenutku mlađa od njega šest godina – ispričao je Ognjen.

Autor: Nikola Žugić