Platila pesmu, a nikad je nije snimila! SKANDAL: Kaja Ostojić otkrila da je kupila numeru od koleginice, ali je nikada nije dobila!

Kaja otvoreno o sukobu sa koleginicom Romanom oko pesme koju je platila a nije otpevala.

Kaja Ostojić otkrila je nedavno da je kupila pesmu koleginice Romane Panić, "Samoodbrana" ali da je nikad nije snimila jer joj je Romana poslala poruku i ljutila se što će ona prepevati njenu pesmu.

Kako je istakla ona je kupila pesmu od autora, ali da se onda oglasila njena koleginica, pa je Kaja odustala od ideje da prepeva veliki hit.

- Bilo je neke ljutnje, u jednom trenutku sam želela da uradim kaver pesme "Samoodbrana" od Romane, i to sam negde kod Ognjena Amidžića u emisiji i spomenula, i Romana se ljutila recimo. Ona se ljutila, što kao eto, kako su mi dali prava za to, ja sam pritom platila autorsko pravo na tekst te pesme, to je neka obrada ja mislim nečija. Tekst je pokojna Ljiljana Jorgovanović pisala i ja sam njoj uredno platila autorska prava da obradim tu pesmu. Kad sam videla poruku od Romane bila sam u fazonu ma jok, neću da se bavim ovim uopšte. Mada, ja neko ko je pevač i ko je imao hitove, ne razumem uopšte. Pesme "Htela bih" i "Lepa, a sama" su se i prepevavale i obrađivale i apsolutno nemam ništa protiv toga - rekla je Kaja.

Pevačica je od snimanja pesme odustala, a pare joj nisu vraćene.

- Ma ne, nisam tražila pare, nisam se više bavila time - rekla je pevačica koja Romani nije odgovorila na poruku i smatra da njena reakcija nije na mestu.

Kaja napisla pesmu Dejanu Matiću, on joj plaćao u ratama

Nije nepoznanica da pevači i pevačice često umeju da se stave i u ulogu tekstopisaca, pa tako sebi ili svojim kolegama naprave velike hitove. To je slučaj i sa Katarinom Kajom Ostojić, a mnogi nisu znali da je baš ona zaslužna za hit "Grešnica i vila" koji je proslavio Dejana Matića, pre skoro deceniju i po.

Međutim, kako Kaja otkriva, pesma nije odmah završila kod Dejana, već je njen put bio malo drugačiji.

- Moji bližnji su me terali da je ostavim za sebe, međutim, ja nekako nisam u tome sebe videla. Verovali ili ne, ova pesma je bila prvo kod Igora Popovića. Ja sam tu pesmu njemu tada prodala za neki smešan novac - počela je priču Kaja, pa otkrila koliko je naplatila tada kolegi:

- Na pet rata, 1.500 evra. Zar to nije smešan novac za muziku i tekst? On je tu pesmu stavio kao neki "B4" na svoj tadašnji album i desilo se da ta pesma uopšte nije bila primećena, u tom aranžmanu, u toj njegovoj priči.

