NA VELIKI PETAK NE TREBA RADITI OVE TRI STVARI! Ana Bekuta podsetila na važno pravilo koje mnogi zaborave

Sutra je Veliki petak, jedan od najtužnijih i najvažnijih dana u hrišćanstvu. Pevačica Ana Bekuta istakla je važan običaj koji se vezuje za taj praznik, a koji mnogi vernici često zaboravljaju.

Ana Bekuta je objasnila zbog čega se jaja tog dana farbaju u crvenu boju.

- Veliki petak je najtužniji dan u hrišćanstvu, dan kada je Isus razapet. Jaja se farbaju u crvenu boju, zato što ta boja simbolizuje Isusovu krv koja je nevino prolivena i novi život. Ne jede se, ne raduje se, ne peva i ne čestita - podsetila je ona, prenosi "Grand".

O ljubavi Ane Bekute i pokojnog političara Milutina Mrkonjića godinama su svi sa divljenjem pričali. Ona je nedavno govorila o njihovom odnosu, na dan kada bi proslavili 14 godina ljubavi.

- Danas bi nam bila godišnjica. Svaki dan nam je bio Dan zaljubljenih. On je bio veliki kavaljer, mnogo pažljiv i mnogo me je voleo. Ne planiram novu ljubav. Njegova pesma je "Treba vremena" i otpevaću je na početku. Ne razmišljam o novoj ljubavi, teško da će se ponoviti nešto što je bio vrhunski i nije bilo sa ove planete - poručila je Ana Bekuta, prisetivši se zajedničkih trenutaka sa Mrkom, ne skrivajući koliko joj nedostaje, a u jednom trenutku, emocije su je savladale i bila je na ivici suza.

