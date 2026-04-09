Dinča uveliko spreman za Uskrs: Prvi ofarbao jaja, i to posebnom tehnikom! (FOTO)

Milan Dinčić sa porodicom spreman isčekuje praznike!

Pevač Milan Dinčić Dinča poznat je po svom raskošnom glasu, ali ovog puta je javnost iznenadio sasvim drugačijom veštinom. Kako narodni običaji nalažu, na Veliki četvrtak počinju pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrs, a Dinča ništa ne prepušta slučaju.

Dinča se ove godine odlučio za tradicionalnu i zahtevnu tehniku – šaranje jaja voskom. Ova metoda zahteva izuzetnu preciznost i strpljenje, a pevač je pokazao da mu to ide od ruke

Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelio je proces, otkrivajući kako obična jaja pretvara u prava mala remek-dela.

Njegov dom već odiše prazničnom toplinom, a Dinča je još jednom potvrdio koliko mu je stalo do očuvanja srpske tradicije.

Fanovi su ostali u čudu pred njegovim talentom, a pozitivni komentari se samo nižu!

Promenio zanimanje, sa suprugom ušao u biznis

Milan Dinčić Dinča, zajedno sa svojom suprugom Jelenom pre nekoliko godina pokrenuo je privatni posao u naselju u kojem žive. Iako je Dinča javnosti primarno poznat po pevanju, danas uživa u potpuno drugačijoj ulozi u njihovom vrtiću.

Nakon što je napustila posao televizijske voditeljke, Jelena se u potpunosti posvetila vođenju ovog biznisa i preuzela ulogu direktorke i menadžerke.

S obzirom na to da pevač kao umetnik dugo nije bio zvanično prijavljen, supruga je došla na ideju da ga zaposli u svojoj firmi kao saradnika.

Pošto je vrtić velika ustanova u kojoj stalno nešto mora da se popravi, njegova glavna zaduženja obuhvataju nabavku, organizaciju majstora i razne popravke, te pevač kroz osmeh ističe da mu je funkcija na poslu u stvari uloga domara.

