Uroš Živković progovorio o sukobu sa Darkom Lazićem, a on se pojavio na njegovom nastupu: Pevač otkrio u kakvim su odnosima (VIDEO)

Ne viđamo se često jer svako ima svoje obaveze

Kolege svojim prisustvom uveličale su nastup Uroša Živkovića. Andreana Čekić, Kaća Grujić i Darko Lazić uživali u nastupu kolege i prijatelja.

Andreana Čekić se pojavila na nastupu svog kolege i prijatelja Uroša Živkovića u jednom beogradskom lokalu.

Njena kuma, pevačica, Katarina Grujić je nedavno izjavila da se samo sa njom konsultuje kada je reč o novom albumu. Andreana je prokomentarisala da je vrlo ponosna na svoju kumu i da jedva čeka da izađe spot za njenu omiljenu pesmu sa novog Katarininog albuma.

- Mnogo sam ponosna na nju i jedva čekam da izađu sve pesme. Jedva čekam da izađe spot za meni omiljenu, njenu, pesmu. Njoj ne treba savet. Ona zna šta joj se dopada a šta ne. Ima ta jedna pesma, bukvalno sam rekla to je to. Ona je toliko emotivno otpevala a da nije bila svesna - rekla je Andreana.

Tom prilikom je rekla kako skoro nista ne jede, kasno uveče pogotovo ne. - Pa ne jedem. Ranije sam jela kasno i sve što goji. Živim brzo, sa termina na termin.

Uroš Živković se osvrnuo i na navodni sukob sa Darkom, rekavši da je poštovanje uvek tu.

- Darko je veliki čovek i veliko je poštovanje između nas. Možda se mi ne viđamo često jer svako ima svoju porodicu, ali kad mu treba, uvek sam tu - rekao je Uroš.

Uskršnje praznike Uroš će provesti u krugu porodice.

- Ove godine će Uskrs biti poseban jer porodica broji člana više. Svaki praznik je u našem domu u krugu porodice. Od prošle godine smo bogatiji za dva člana za suprugu i sina.

