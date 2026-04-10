SVOJOJ DECI PRENOSIM ISTE DUHOVNE I PORODIČNE VREDNOSTI: Marija Egelja otkrila kako obeležava Veliki petak u svom domu, pa progovorila o najmilijima: PORODICA JE STUB SVEGA!

Marija je progovorila o značaju ovog velikog hrišćanskog praznika.

Jedno od najlepših lica televizije ''Pink'', voditeljka vremenske prognoze Marija Egelja, za Pink.rs otkrila je kako provodi Veliki petak, ali i koliko joj ovaj praznik znači u duhovnom i porodičnom smislu.

U iskrenom intervjuu, Marija je podelila svoja razmišljanja o veri, tradiciji i običajima koje neguje, ističući koliko su joj dani poput Velikog petka prilika da uspori, pronađe unutrašnji mir i posveti se najbližima.

Šta za tebe predstavlja Veliki petak i koliko ti je ovaj dan važan u duhovnom i porodičnom smislu?

- Veliki petak u hrišćanstvu je najtužniji dan. Provodi se u stogom postu, u miru, kod kuće. Naravno, pravićemo posnu hranu. Biće, naravno u krugu porodice, spremanje za najradosniji hrišćanski praznik.

Da li si već počela da uvodiš decu u praznične običaje ili su još mali za farbanje jaja i sve što ide uz to?

- Aleksa, stariji sin ima tri godine, on mi pomaže. Maločas mi je pomagao, seckao se salvete za dekupaž. Kupili smo sličice, koje je lepio na jaja i prošle godine, tako će biti i ove. Luka je beba. Prošle godine je imao svega nekoliko dana u ovo vreme, a sada će nam pomoći tako što će da lupa jaja. To je ono što sada može, a nadamo se da će već naredne zajedno sa Aleksom lupati jaja. Ovaj praznik za mene je oduvek imao veliku čar, proleće, lepa sećanja još iz detinjstva. Trudim se da mojoj deci prenesem značaj ovog praznika.

Ko u tvom porodičnom domu preuzima glavnu ulogu oko pripreme za Vaskrs?

- Prošle godine smo Vaskrs slavili u Beogradu, jer je Luka imao svega nekoliko dana. Ove godine mislim da ćemo otići na Zlatibor, u porodičnu kuću mog supruga. Ne sumnjam da će i ove godine biti bogata trpeza, jer moja svekrva izuzetno kuva. Naravno, ja ću tu pomoći dodatko u dekoraciji, ali se neću preterano mučiti oko spremanja ove godine(smeh).

Koliko ti je majčinstvo promenilo doživljaj praznika poput Velikog petka i Vaskrsa?

- Sada kada sam majka, promenilo me je na način jer sada prenosim na decu tu tradiciju, iste vrednosti, porodične i duhovne koje su bitne da se prenose s kolena na koleno. Pored toga se takođe promenilo to što sada ja mislim o tome šta ćemo spremati, a u detinjstvu su o tome razmišljali moji roditelji.

Koju poruku bi uputila čitaocima portala Pink.rs povodom Velikog petka?

- Čitaocima mog omiljenog Pink.rs portala želim da u zdravlju, slozi, blagostanju i ljubavi provedu Vaskrs. Mir u srcu, osmeh na licu. Neka im osmeh na licu bude dar koji će oni sami sebi darovati. Naravno, za kraj, čuvajte i brinite o svojim bližnjima. Porodica je stub svega.

Autor: S.Z.