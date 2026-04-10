Postim sve postove, a posebno uskršnji i božićni! Katarina Grujić za Pink.rs otkrila kako provodi Veliki petak, pa priznala: Taj dan je posvećen samo...

Veliki Petak, dan raspeća na krst Isusa Hrista, jedini je dan u godini kada u svim pravoslavnim hramovima utihne liturgijsko pojanje i iznese se plaštanica.

Ovim povodom, ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa našom pevačicom Katarinom Grujić, koja nam je otkrila kako ona proslavlja Veliki petak u svom porodičnom domu.

Kako provodiš Veliki petak, koje običaje poštuješ tog dana?

- Poznato je da sam ja velika vernica i da poštujem sve praznike, slavim krsnu slavu, postim sve postove, a posebno Usršnji i Božićni. Obavezno porodično odlazimo u crkvu i toga dana nigde ne idemo i niko nam ne dolazi. Taj dan je posvećen samo članovima moje najuže porodice i uživamo u miru i slozi više nego ikada.

S obzirom na to da se na Veliki petak posti, koje posno jelo ti je omiljeno i šta se obično nađe tog dana na trpezi?

- Za sve ljude je to samo jedan posni dan, a za mene, koja sam postila sedam nedelja, isti je kao i ostali. Poslednje nedelje Uskršnjeg posta, uvek sam na vodi, pa i jela koja pripremam, moraju biti bez ulja. Ljudi misle da je teško hraniti se na takav način, ali biste se iznenadili koliko preukusnih, a posnih jela postoji. Moja trpeza je i toga dana, veoma raznovrsna i bogata.

Autor: Nikola Žugić