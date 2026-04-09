STOJA SE IZBLAMIRALA ZA SVE PARE: Pevačica OVIM POTEZOM šokirala publiku! (VIDEO)

Stoja Novaković ponovo u centru pažnje, ali ovog puta zbog skandaloznog nastupa. Gosti su očekivali pevanje, a dobili plejbek.

Pevačica Stoja Novaković ponovo se našla u centru pažnje, ali ovog puta iz potpuno pogrešnih razloga. Tokom nastupa u jednoj kafani, umesto očekivanog živog pevanja, gosti su prisustvovali, kako se na snimcima vidi, čistom plejbeku, dok je ona veselo obilazila stolove i zabavljala publiku bez stvarnog vokalnog angažmana.

Na snimcima koji su brzo počeli da kruže društvenim mrežama jasno se vidi da se glas i pokreti usana ne poklapaju, što je kod mnogih izazvalo osećaj razočaranja. Publika koja je došla da uživo čuje njen glas ostala je uskraćena za pravi nastup, dok je čitava atmosfera više podsećala na unapred snimljen performans nego na autentično izvođenje.

Ljudi razočarani

Mnogi su ovakav potez ocenili kao nepoštovanje publike, ističući da se od izvođača njenog ranga očekuje minimum profesionalizma, posebno u intimnijem ambijentu kakav je kafana.Komentari na mrežama su nemilosrdni, a sve je više onih koji smatraju da se ovakvim nastupima narušava reputacija koju je godinama gradila. Najavila povlačenjeStoja je nedavno komentarisala brojne aktuelne teme na estradi, ali je govorila i o svojim planovima za dalju karijeru.

- Jedva čekam da odem da se malo ohladim od estrade i ubrzo planiram da napustim pevanje, biće na Jutjubu novih pesama, ali nastupa ne verujem - rekla je Stoja i dodala:

- Nisam umorna, samo treba dati prostora i za mlade, da budu viđeni, da zarade i da se druže sa publikom. Ja to uvek govorim, tako da eto. Gledaću da više uživam. Mene ne radi popularnost, toliko sam se naradila - poručila je pevačica.

Autor: M.K.