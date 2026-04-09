KUĆA PUNA LJUBAVI! Nikolina Kovač nedavno rodila treće dete, a sad pokazala kako ćerka i sin brinu o najmlađem bratu: Raznežila sve prizorom iz porodičnog doma (FOTO)

Pevačica Nikolina Kovač nedavno je na svet donela treće dete, a sada je raznežila javnost prizorima iz porodičnog doma koji odišu toplinom i ljubavlju. Nikolina je pokazala kako sin i ćerka koje je dobila u braku sa Sašom Kaporom, već sada brižno učestvuju u čuvanju najmlađeg člana porodice.

Naime, mališani su sa puno pažnje gurali kolica sa bebom, pokazujući koliko su vezani za malog brata Simeona. Posebnu emociju izazvao je prizor uspavane bebe u krevecu. Porodična atmosfera u njihovom domu jasno pokazuje koliko su složni i posvećeni jedni drugima.

Ovi trenuci iz svakodnevice još jednom su potvrdili da je dom Nikoline i Saše ispunjen ljubavlju, a njihova deca već od malih nogu uče najlepše životne vrednosti – brigu, pažnju i zajedništvo.

"Kuća puna ljubavi" - napisala je Nikolina.

"Hvala ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav"

Podsetimo, Nikolina se na svom Instagramu oglasila emotivnim rečima nakon nedavnog porođaja.

- Jedno sunce obasjalo je naš dom, naš svet najlepšim mogućim sjajem, ugrejalo oko srca da bude potpuno, da se oseća prezahvalno, oplemenjeno, hvala Ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav i što nas svojom ljubavlju čuvaš i vodiš!… Hvala predanom doktoru Tajilu koji svoj posao obavlja ljudski i pored kojeg se svaki pacijent podjednako oseća - napisala je Nikolina koja sa kolegom već ima dvoje dece i dodala:

-Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.

