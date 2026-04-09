SNIMAK IZ DOMA DARKA LAZIĆA TERA SUZE NA OČI! Poseban deo u kući izdvojio za uspomenu na pokojnog brata: Pored Draganove slike ikone svetaca (VIDEO)

Folker Darko Lazić prolazi kroz najteži životni period nakon smrti rođenog brata Dragana. Darko uči da se nosi sa nedostatkom i bolom zbog njegovog preranog odlaska, a sada mnoge rastužio kada je objavio snimak iz svog doma.

Darko je pokazao da je u centralnom delu svoje kuće na zid okačio fotografiju pokojnog brata i to baš pored ikona.

- Dragi moj anđele - napisao je kratko Darko uz emotikon slomljenog srca i belog goluba.

"Izgubio sam deo sebe"

Podsetimo, Dragan Lazić je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nezgodi, a Darko je jecajući tada rekao:

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao je folker jecajući.

