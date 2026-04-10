Sin Danijele Karić dobio Roleksa za rođendan: Otac ga okitio na sred proslave (FOTO)

Sin Danijele Karić, kojeg je dobila u braku sa fudbalerom Nikolom Martaćem, proslavio je punoletstvo gala žurkom o kojoj se već uveliko priča. Iako su se njegovi roditelji pre izvesnog vremena razveli, za naslednika su zajednički organizovali veče za pamćenje, uz brojne zvezde i atmosferu dovedenu do usijanja.

U jednom od najupečatljivijih trenutaka večeri, Nikola Martać je pred svima sinu uručio luksuzni Rolex. Kada je ugledao skupoceni sat, Filip je ostao u potpunom šoku reakcija nije mogla da se sakrije.

Otac mu je potom stavio sat na ruku, a slavljenik je, potpuno ponesen emocijama, skočio na stolicu i počeo da slavi uz muziku i ovacije gostiju.

Na snimcima koji kruže vidi se i kako mu ujak uručuje tompuse, čime je dodatno podignut utisak luksuza i glamura koji je obeležio celo veče.

Za vrhunsku atmosferu bila je zadužena Sandra Afrika, koja je svojim nastupom dovela goste do usijanja, a mikrofona su se latile i brojne estradne zvezde poput Aleksandre Mladenović, Katarine Grujić, Tanje Savić, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Vesna Đogani, koje su dodatno zagrejale atmosferu i napravile pravi spektakl.

Nakon što se slavljenik obratio gostima, Dragomir Karić je pozvao sve prisutne bliske ljude da se pridruže i dođu do njih. Tada je započeo topao i emotivan govor:

- Tih 18 godina je prošlo kao tren. Sećam se kada sam došao iz Moskve u London, bilo je neverovatno kada me je Danijela dočekala sa velikim stomakom. Posle četiri dana je Danijela donela na svet ovog momka. Filip je bio prva radost članovima porodice. Bog je dao da imamo ovakvog momka.

Podsetimo, Danijela iza sebe ima brak sa fudbalerom, a o razvodu od Nikole Martaća je govorila, dok sa sadašnjim suprugom Ivanom Mileusnićem ima još dvoje dece.

-Trudim se da ovaj pristup i ja i deca, i svi oko mene, prihvate kao nešto normalno. To stvarno nije tragedija, kada bi se ljudi osvrnuli i videli šta je stvarno tragedija i tuga, ovo bi bilo totalno nevažno. Ja sam srećna - poručila je pevačica tada.

Ona se od fudbalera razvela nakon devet godina braka, a 2019. godine se udala za Ivana Mileusnića. Danijelina deca iz prvog braka žive sa njima u luksuznom porodičnom domu, a pevačica je svojevremeno govorila o otme kako se Ivan slaže sa njima.

- Ivan je kao prijatelj sa njima, nije u ulozi oca, kao što ni ne treba da bude, oni imaju svog oca i on je divan prema njima. Tako da je sve kako treba, a i u korektnim odnosima sam sa ocem svoje dece - rekla je svojevremeno.



Autor: N.B.