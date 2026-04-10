Odbio dodatne koncerte! Čola nije želeo nove termine za druženje sa publikom u Sarajevu, ovo je razlog!

Ovo niko nije očekivao.

Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Njemu je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, uručio pomenutu putnu ispravu.

Kako se navodi u odluci, regionalna zvezda je izuzetno doprinela kulturi i ima velika umetnička dostignuća.

- Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Želimo da i u godinama koje dolaze nastavi svojim stvaralaštvom obogaćivati naše živote i graditi mostove zajedništva - objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva.

Zdravko je od 27. marta pa do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Zetri, na kome je okupio oko 100.000 ljudi, a prema našim saznanjima, njemu su zbog velikog interesovanja bili ponuđeni i dodatni termini, što je on odbio. Kao razlog Čola je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.

Inače, jedna od opcija za koncerte u Čolinom rodnom gradu bio je i čuveni stadion Koševo, na kome je već održao četiri nezaboravna koncerta, davnih 1978, 2001, 2011. i 2019. godine. Do novog spektakla na istom mestu ove godine nije došlo jer je pevač smatrao da je ovaj tip koncerta u pratnji simfonijskog orkestra primereniji zatvorenom prostoru zbog drugačije koncepcije.

Autor: R.L.