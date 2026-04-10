Nikola Rokvić posetio Jerusalim! Objavio dirljive fotografije na praznik: Ovde je Hristos održao poslednju večeru

Danas, kada vernici obeležavaju Veliki petak, jedan od najtužnijih dana u hrišćanstvu, pevač Nikola Rokvić oglasio se iz Svete zemlje.

On je sa svojim pratiocima podelio fotografiju iz Jerusalima, prisetivši se trenutaka kada je imao priliku da poseti jedno od najvažnijih hrišćanskih svetilišta.

Rokvić je otkrio da tokom boravka u Jerusalem obilazi neka od najznačajnijih mesta hrišćanstva, ostavljajući snažan utisak na svoje pratioce.

- Imao sam blagoslov da budem na brdu Sion u Jerusalimu, u prostoriji koja se zove "Gornja soba", gde je Hristos održao svoju poslednju večeru – napisao je Rokvić uz objavu.

On je pratioce podsetio na ogroman duhovni značaj ove lokacije, istakavši da je upravo na tom mestu ustanovljena Sveta tajna pričešća, kao i da se tu odigrao događaj silaska Svetog Duha na apostole.

Ono što je posebno privuklo pažnju i oduševilo javnost jeste istorijski detalj koji je Nikola podelio na kraju svog obraćanja.

– Inače, Sveti Sava je 1234. godine kupio ovu prostoriju - naveo je on.

Bojana: "Nikola pomišljao na monaški život"

Nikola i Bojana su posvećeni veri, a ona je jednom prilikom otkrila da je Nikola svojevremeno hteo da se zamonaši.

– Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno “vuklo”. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo to, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo ka tome. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije je shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti – opisala je Bojana, a Nikola je potvrdio da je njegova supruga htela da mu da blagoslov za monaški život.

– Bio sam malo naporan porodici tada. To je moja prva spoznaja duhovnosti, svaka tema bila je vezana za duhovnost, hteo sam svima da prenesem to kako sam ja goreo u veri, ali ne može to tako. Ja sam čovek koji ima porodicu, ima decu… Tako živim i pokušavam da nađem taj uzani put, porodični, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek, veliki prijatelj, ona je jako uticala na moj život, naravno, svaka žena utiče na život muškarca, ali ona je nadogradila moju empatiju, ljudskost… Tri u jednoj – i žena i sestra i drug. To je Marinkova pesma. Ona je videla tu moju želju i ljubav i rekla je: „Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov“ – ispričao je Nikola.



Autor: N.B.