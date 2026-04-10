Evo kako Slavica Rokvić farba jaja: Otkrila omiljenu tehniku i pokazala postupak (VIDEO)

Slavica Rokvić često sa svojim pratiocima na društvenim mrežama deli savete o ishrani, izgledu.

Udovica proslavljenog pevača Marinka Rokvića sada je pokazala kako da za male pare i bez greške ofarbate jaja za Uskrs.

„Evo, kako sam i obećala. Kompletan postupak farbanja jaja je pred vama. Neka vam bude vodič u farbanju, a vi ugradite svoju kreativnost i ljubav prema najbližima u stvaranje koje budi radoznalost i iščekivanje”, napisala je ona u svojoj objavi. Ona je istakla da je posebna čar ovog postupka u tome što nikada ne možete tačno znati kako će šare na kraju ispasti.

Podelila recept za pasulj

Slavica Rokvić smatra da je najbolje da jedemo hranu koja je sa našeg podneblja, te se tako ovoga puta na njenog trpezi našao posni pasulj.

- Najlepša i najbolja hrana za naš organizam je hrana našeg podneblja, hrana našeg genetskog koda. Posni pasulj sa povrćem bez zaprške - napisala je ona slikajući jelo, a potom je podelila i recept.

- Posni pasulj po receptu naših predaka, uz dodatak mog skromnog iskustva. Pasulj bi trebalo oprati i uveče potopiti u vodu da odstoji do spremanja. Ja to ponekad ne ispoštujem, ali zato operem pasulj, stavim ga da se kuva 15 minuta i procedim vodu. Sipam vrelu vodu, dodam seckano povrće: šargarepu, koren peršuna, paškanat, praziluk, beli luk... Celu glavicu crnog luka, nju ne seckam. Može i jedan paradajz, njega iseckam ili sipam paradajz sok. Da ne nadima, dodam sušenu nanu ili kim. Lovorov list, so i malo nekog začina sa kurkumom. Na kraju tu glavicu luka izgnječim i pomešam sa varivom i dodam dve kašike ajvara. Možete, a i ne morate. To pretežno uradim kada ne postojim, zagrejem malo masti i sitno iseckam beli luk, samo da pusti aromu i prelijem pasulj. Pre služenja iseckam peršunov list i dodatno upotpunim šarenilo u kome uživam. Ne može biti jednostavnije, a ni zdravije i ukusnije. Pišite mi kako vam je uspelo ovo predivno jelo koje budi sve čakre predaka u nama - dodala je ona.

Autor: N.B.