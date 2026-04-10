Ona joj je najdraža gošća: Jovani Jeremić se u jutarnjem programu pridružila ćerka, voditeljka joj ispunila želju za Veliki petak

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovana Jeremić Veliki petak provodi radno, ali joj ovog jutra u studiju društvo pravi njena ćerka Lea. Kako je i sama voditeljka istakla, uz nju joj je današnji radni dan znatno lakši.

Jovana je za ovu priliku posebno doterala devojčicu, navodeći da je Lei dugogodišnja želja bila da gostuje kod nje u programu, što joj je ovim dolaskom i ispunjeno. Pred sam početak emisije, voditeljka se direktno obratila ćerki.

- Gospođice Lea Milošević, hoćemo li farbati jaja mi od 11 sati ovde na Pinku? - pitala je Jovana na početku.

Na to je devojčica euforično odgovorila: "Da".

Voditeljka ju je potom upitala da li je zadovoljna što je došla u emisiju: "Jesam li ispunila želju da dođeš na Pink danas? Je l' to bila vaskršnja želja?".

Devojčica je ponovo kratko potvrdila: "Da".

Pre nego što su, po planu u 11 časova, počele sa farbanjem jaja, Jeremićeva je iskoristila priliku da pohvali tim koji se pobrinuo za izgled njene ćerke:

- Sredile su te ženice iz šminkernice, kao lutka si! Izgledaš kao da ideš na Pinkove zvezde - poručila je Jovana svojoj naslednici, a potom je pustila da odmori do početka njenog dela programa.

Jovana Jeremić Veliki četvrtak praznik provela je u duhu vere. Ona je jutro provela u crkvi kako bi se pričestila, a o svom duhovnom iskustvu i veri se oglasila i u svom prepoznatljivom stilu.

- Stigla sam i da se pričestim. Mislila sam da neću stići, ali je Bog imao plan za ovu grešnicu. Na zdravlje i spasenje. Uskrs 2026. - napisala je Jovana.



