Svako jaje je imalo svoju sliku: Tea Tairović se prisetila detinjstva i Vaskrsa, a evo ko je u njenom domu zadužen za trpezu

U današnjoj prazničnoj Premijeri, mlada muzička zvezda Tea Tariović je govorila o Vaskrsu.

Tea Tariović govorila je za Premijeru o detinjustvu, ali i planovima za Veliki petak i Vaskrs, te je otkrila kako ona ukrašava jaja i da li je zadužena za dekoraciju.

- Volim da vidim lepu dekoraciju, iskreno volela bih i sama da se posvetim farbanju, ali nemam toliko vremena, te koristim veštačke farbe - rekla je Tea pa se prisetila detinjstva:

- Moram da kažem da sam ja u detinjstvu uživala u farbanju jaja, tada sam korsitila tempere pa sam na Vaskršnjim jajima imala i sličice koja sam ja crtala. - rekla je Tea pa je otkrila kako se snalazi u kuhinji:

- Ja znam da kuvam, naučila sam u koroni jer sam tada imala vremena, ali iskreno ne kuvam često, ni Ivan ni ja, nemamo vremena. Moram da kažem da ove godine moj tata sprema trpezu, on je najbolji kuvar u porodici, a mrtva je trka ko je bolji moj tata ili Ivanova mama, ali ipak je tata ove godine zadužen za Vaskršnju trpezu.

Autor: N.B.