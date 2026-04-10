Nova era Džejle Ramović: '1004' stiže uz spektakularne kadrove sa Malte

Izvor: PINK.RS

Pop scena regiona dobila je novu emotivnu priču u interpretaciji Džejle Ramović, a kroz pesmu „1004“!

Inspiraciju i vizuelni identitet mlada regionalna zvezda pronašla je na Malti i uz Miomira Milić, koji je kroz spot i fotografije dodatno naglasio priču koju pesma nosi.

Posebnu pažnju privlači činjenica da Džejla po prvi put sarađuje sa autorskim timom koji čine Saško Nikolić i Mira Mijatović. Njih dvoje potpisuju kompletan muzički segment od teksta, preko muzike, do aranžmana, donoseći svež zvuk, ali i zadržavajući prepoznatljivu Džejlinu emociju.

Ova pesma mi je bila posebna od samog početka. Nekako je došla spontano, ali nosi snažnu emociju koju sam želela da podelim sa publikom“, izjavila je mlada regionalna zvezda.

Pesmu „1004“ možete da poslušate na linku ispod teksta:

