OVO JE UVEK NA NJENOJ TRPEZI: Lidija Vukićević za Vaskrs ofarba 60 jaja, a jedno pravilo mora da se poštuje

Glumica Lidija Vukićević poznata je po tome što sa velikom ljubavlju i pažnjom neguje porodične običaje i tradiciju, a uskršnjim praznicima pristupa s posebnom radošću. U susret Vaskrsu, glumica je podelila kako teku pripreme u njenom domu i koje pravilo strogo poštuje tokom prazničnih dana.

Posebno mesto u njenoj pripremi zauzima farbanje jaja, proces koji za nju nosi dublje hrišćansko značenje. Kao i u mnogim pravoslavnim domovima, crvena boja ima apsolutnu prednost.

– Prvo se uvek farba čuvarkuća, prvo idu crvena jaja, to je tradicionalno i po hrišćanstvu. Tehnike ostale smo sve mi smislili. Najbitnije je da obojimo prvo jaje crvenom bojom, koja simbolizuje Hristovu krv – objašnjava Lidija.

Pored tradicionalnih metoda, glumica voli da dekoriše jaja i tehnikom dekupaža, a u sam proces ulaže mnogo vremena i truda, ne dozvoljavajući nikome da joj pomaže.

– Volim i tehniku dekupaž. Ofarbam oko 50, 60 jaja. Oduzme mi ceo dan. Tome se posvetim ceo dan, sve sama radim i ne volim da se iko meša. Ja u tome uživam – dodala je glumica.

Kada je u pitanju proslava praznika, Lidija ističe da preferira mir, porodičnu harmoniju i okupljanje najbližih, te da izbegava glasna slavlja kakva priliče dočeku Nove godine. Takođe, otkrila je i jedan specifičan hrišćanski običaj kojeg se strogo pridržava, a tiče se postavljanja praznične trpeze.

– Nije dobro kad se zove muzika i sve ode u neku krajnost. Ja se trudim da okupim porodicu i ljude koje volim i koji su mi najbliži. Niti slavski, niti vaskršnje ne treba da se slavi tako, ovi praznici treba da se proslave u miru i harmoniji i u krugu porodice, a drugo je Nova godina. Da smo zahvalni svi na zdravlju. Na Vaskrs nikad ne stavljam nož na trpezu, po hišćanstvu je to simbol uboda i zla i to se ne ne stavlja za sto za Veliki petak, a i Vaskrs – ispričala je glumica.



Autor: N.B.