Imala sam saobraćajnu nesreću, nosila sam dvojke, a ostala je samo Petra! Jelisaveta Orašanin progovorila o najtežem periodu u životu - borbi za potomstvo!

Iz svega je izašla kao pobednik.

Glumica Jelisaveta Orašanin godinama je bila u skladnom braku sa Milošem Teodosićem, sa kojim ima dvoje dece. Ipak, Jelisaveta i Miloš vodili su veliku borbu za potomstvo godinama.

Jelisaveta je, gostujući u jednoj emisiji otkrila da je svoju ćerku dobila tek iz petog pokušaja vantelesne oplodnje, kao i da je tada nosila dve bebe, ali je na kraju ostala samo Petra.

- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze. Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra

