Naterala sam ga da raspodeli imovinu: Cana se udala za pevača (88) koji ima decu, ovim potezom šokirala sve

Pevačica Mala Cana dala je intervju za naš portal, gde se osvrnula na brak sa 41 godinu starijim pevačem Andrijom Bajićem, koji je stekao slavu na prostoru bivše Jugoslavije sa bratom Tomislavom kao duo Braća Bajić.

Oboje iza sebe imaju uspešne karijere, a njihov brak je privukao pažnju javnosti zbog razlike u godinama.

Cana nam je otkrila da su njihove porodice odlično prihvatile njihov odnos i da niko nije imao loše reči. Koliko joj je stalo do Andrijine dece i unuka, govori činjenica da je od svog muža zatražila da napiše testament i ostavi sve naslednicima.

- Nisam sa njim zbog para. Sve što je imao ostavio je svojoj deci, ja sam ga terala. Kad smo otišli kod notarke, ona mi je ruku pružila i rekla: "Gospođo, ja sam ovo prvi put doživela". Ja sam mu rekla: "Raspodelićeš imovinu svojoj deci, a sve što steknemo dalje to je naše, možemo da pomognemo mojim roditeljima pošto su u godinama i tvojoj deci nešto, ako imamo mogućnosti da im pomognemo" - istakla je Mala Cana, pa otkrila čime se ona tačno bavi:

-  Andriju kad sam upoznala u godinama kad biše nije toliko nastupao, pa ne mogu da kažu da sam sa njim zbog para. Pritom i ja zarađujem, radim u udruženju estradnih umetnika, imam platu, hvala Bogu, i plus pevam - istakla je Mala Cana.

