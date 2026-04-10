NIKOLIJA KRIŠOM SNIMALA RELJU BEZ MAJICE! Pokazala u kakvoj je formi, ženama pale vilice: Tatica! (VIDEO)

Pevačica Nikolija Jovanović sa reperom Reljom Popovićem ima dve ćerke - Reu i Hanu, a privatnost čuvaju od očiju javnosti. Oni jako retko na društvenim mrežama dele privatan sadržaj, a sada je Nikolija napravila izuzetak.

Nikolija je krišom snimala Relju dok je trenirao bez majice. On je radio sklekove, a svi su bili oduševljeni u kakvoj je formi.

"Tatica", napisala je pevačica u opisu i tagovala nevenčanog supruga.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nikolija o estetskim zahvatima

Podsetimo, Nikolija je svojevremeno otvoreno govorila o estetskim operacijama koje je imala.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku i nastavila nabrajanje:

- Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo.

- Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica tada.

