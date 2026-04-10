NIKOLIJA KRIŠOM SNIMALA RELJU BEZ MAJICE! Pokazala u kakvoj je formi, ženama pale vilice: Tatica! (VIDEO)

Pevačica Nikolija Jovanović sa reperom Reljom Popovićem ima dve ćerke - Reu i Hanu, a privatnost čuvaju od očiju javnosti. Oni jako retko na društvenim mrežama dele privatan sadržaj, a sada je Nikolija napravila izuzetak.
Nikolija je krišom snimala Relju dok je trenirao bez majice. On je radio sklekove, a svi su bili oduševljeni u kakvoj je formi.
"Tatica", napisala je pevačica u opisu i tagovala nevenčanog supruga.
Nikolija o estetskim zahvatima
Podsetimo, Nikolija je svojevremeno otvoreno govorila o estetskim operacijama koje je imala.
- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku i nastavila nabrajanje:
- Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo.
- Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica tada.
Autor: M.K.