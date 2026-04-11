Petar Mitić i Ivana Pavković progovorili o kolegama koje se hrane medijskim eksponiranjem: Naš mir nema cenu! (VIDEO)

Ivana Pavković i Petar Mitić važe za jedan od skladnijih parova na našoj javnoj sceni. Pored toga što su emotivni partneri, Mitići su i kolege i sjajni umetnici.

Poznati par ima tri naslednika. Nakon prvog sina dobili su blizance. A evo kako usklađuju obaveze

- Meni je bilo teže kada smo imali samo starijeg sina. Tad mi je bilo, verovali ili ne. Kad su trojica, jednostavno u toj si koži i to je to. Uđeš u taj sistem, navikneš se. Da kažem da je lako, slagala bih ali guram. Uz dobru organizaciju, ok. Snalazimo se - rekla je Ivana

Uz dobru organizaciju, uskoče i baba i deda. Pomažu naši roditelji, bez njih ništa. Mislim da nam lepo ide - dodao je Petar.

Veoma su aktivni sa dečacima, Petar pogotovo.

- Mi smo generalno ljudi od akcije, pogotovo ja. Ja sam još uvek malo dete, za razliku od Ivane - dodao je Petar.

- Uvek smo negde u prirodi, ako je lepo vreme ili smo u igraonici ili se igra fudbal. Uvek je neka akcija, neka lopta. Pored muzike i klavira, tu je lopta. - zaključili su zajedno.

Ivana i Petar vode računa i o svom izgledu i treniraju. I pored troje dece, nalaze vreme za sebe.

- Mi imamo te osilacije iskreno. Čim se opustiš malo pored dece, odma krene stomačić I posao nam je takav, zavisi od dinamike posla. Kasno jedeš i to je to - rekao je Petar.

Kakvi su privatno, takvi su i na sceni. Odmereni i nenametljivi. Petar je iskoristio priliku da prokomentariše kolege koje kako kaže žive za eksponiranje.

- Postoje kolege koje se hrane ovime što radimo, eksponiranjem. A mi smo u fazonu, kad imamo nešto konkretno da damo, daćemo. To je sada nova pesma. Neko vreme nismo snimali, bili smo posvećeni podizanju klinaca. Sada smo shvatili da moramo da nađemo balans.

Svesni su da izazivaju pažnju i interesovanje publike ali da to treba dozirati.

- Ja nemam ništa protiv, ali to ti doziraš onoliko koliko ti želiš. Kad smo ušli u svet estrade nismo znali šta nas čeka - rekla je Ivana.

- Kad je čovek srećan, kad je zadovoljan i ispunjen i kad nađe mir nema razloga da se ljuti i previše obraća pažnju šta drugi pričaju - zaključio je Petar.

