Ovako izgleda Veliki petak u domu Marije Mikić: Pevačica farba jaja s ćerkicom, a njihova tehnika će vas oduševiti (FOTO)

Farbanje jaja kao kreativna, porodična radionica.
Pevačica Marija Mikić pokazala je svojim pratiocima kako izgledaju pripreme za Uskrs u njenom domu. Farbanje jaja je ovaj put porodična radionica mame i ćerke.
Pevačica sa decom praktikuje razne tehnike kada je farbanje jaja u pitanju, ali ova je omiljena. Veoma je laka i zabavna za mališane.
Sve što je potrebno je ubrus i flomasteri. Mnogo flomastera različitih boja, da jaja budu što šarenija i interesantnija.
Mariji je pomagala ćerka Đurđa, koja je šarala ubrus a zatim uvijala jaje u njega. Na kraju se samo pričvrsti gumicom i ubaci u vruću vodu da malo odstoji i to je to.
Marija je posavetovala da se ubrus oboji što više, za što lepše i luđe jaje. Podelila je tehniku sa svojim pratiocima a potom je tražila savet kako skinuti boju sa prstiju.
Podsećamo, Marija iz braka sa bivšim suprugom Jovanom ima dvoje dece. Ćerku Đurđu i sina Miliju. Ona često kači na mreže kako provodi dane u svom domu i svoje dogodovštine sa decom kao i modne kombinacije mališana.
