PORODILA SE SUPRUGA DEJANA STANKOVIĆA: Porodica Zvezdinog trenera bogatija za još jednog člana! Devojčici dali moćno ime

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković dobio je peto dete.

Kako prenose beogradski mediji Dejan Stanković je postao otac još jedne devojčice kojoj su srećni roditelji dali ime - Ksenija.

Žensko ime Ksenija

Ime Ksenija koje spada u grupu starih hrišćanskih i kalendarskih imena, a polako vraća svoju izgubljenu popularnost. Ime Ksenija potiče od latinske reči "xenia" ili pak od imena "Xenia", odnosno od starogrčke reči "Euxene", sa značenjem prijemčiv, ljubazan, gostoljubiv, gostoprimljiv.

Dejan Stanković je ceremoniju venčanja organizovao u strogoj tajnosti u jednom popularnom, ali veoma izolovanom restoranu u Beogradu.

Uz najuži krug porodice, prijatelja i saradnika, bivši fudbaler se zavetovao na večnu ljubav svojoj izabranici.

Od svih gostiju, kako saznaju mediji, bilo je zahtevano da ne šire infomraciju i da se ne objavljuju video snimci, što su svi i ispoštovali.

Ko je tajanstvena novinarka, koja je osvojila Stankovićevo srce?

O tajanstvenoj ženi koja je osvojila fudbalerovo srce već godinu dana, su samo poznata dva detalja, da je novinarka iz Slovenije i da već žive zajedno.

Razveo se posle 23 godine braka

U medijima je odjeknula vest da se Stanković, nakon 23 godine braka, razveo od Ane sa kojom ima troje dece - sinove Stefana, Filipa i Aleksandra.

Stanković privatan život čuva u svoja četiri zida, ali je za medije ranije otvoreno govorio o Ani, u koju se zaljubio sa 19 godina i za koju, kako je istakao, smatra da je najbolji potez u njegovom životu.

- Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, vera i nada - rekao je Stanković jednom prilikom, pa se dotakao i vaspitavanja sinova.

- Ne razmišljam o tome da li sam strog ili blag, želim samo da imaju osmeh na licu i da budu srećni. Greške su sastavni deo svake karijere, bez njih je nemoguće postići uspeh. Zato neka slobodno greše, ali neka budu svesni gde su i kako pogrešili, da bi to kasnije mogli da isprave. Ne bi trebalo ponavljati grešeke, ali grešiti je sasvim u redu - rekao je jednom prilikom proslavljeni fudbaler.

Autor: Marija Radić