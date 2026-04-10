Tamara Milutinović ove godine odabrala nešto sasvim drugačije za farbanje jaja: Za ovu tehniku još niste čuli, a sve je prirodno! (FOTO)

Najlepše šare dobijaju se veoma lako!

Pevačica Tamara Milutinović inače voli praznike, pogotovo ritual farbanja jaja. U njemu posebno uživa i posebno mu se posveti. Ove godine se odlucila za prirodnije metode.

Tamara je prethodno skuvana jaja, oblagala hibiskusom, a zatim umotavala u celofan. Hibiskus se preliva vrelom vodom i ostavlja se da se procedi. Nakon što jaje umotno odstoji neko vreme, rezultat su prelepe šare ljubičasto crvenih tonova. Veoma je lako i interesantno.

Pevačica je podelila i snimak ćerke Emili kako, kao i mama, uživa u kreativnom stvaranju.. ovog puta, farbanju jaja.

Autor: Pink.rs