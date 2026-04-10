OVO JE ŽENA DEJANA STANKOVIĆA S KOJOM JE DOBIO ĆERKU: Nije odrasla u Srbiji, a na venčanju su imali POSEBAN ZAHTEV za goste (FOTO)

Bivši fudbaler i novi trener Crvene Zvezde, Dejan Stanković, dobio je danas peto dete, a on i supruga su ćerkici dali ime Andrea. Inače, par se venčao u strogoj tajnosti 2024. godine, a o Aniti se malo zna.

Anita se porodila u januaru prošle godine i na svet je donela ćerku Anđelu, a nedugo nakon porođaja je ponovo ostala u drugom stanju i danas je na svet donela svoje drugo dete - ćerku Andreu.

Inače, Anita je od Dejana mlađa osam godina. Odrasla je u glavnom gradu Slovenije, gde je završila školu, ali i istekla visoko obrazovanje na tamošnjem Univerzitetu. Ima bogatu radnu karijeru, a kako navodi, trenutno radi za video-produkciju koja posluje i u Srbiji.

Poseban zahtev za goste na venčanju

Podsetimo, Dejan se venčao u strogoj tajnosti u izolovanom restoranu u Beogradu.

Dejan je tada imao poseban zahtev za svoje goste. Naime, on je tražio da poštuju njegovu privatnost i da ne šire informacije o venčanju.

Iz prvog braka ima troje dece

Dejanu je ovo inače drugi brak, a nakon 23 godine sportista se razveo od supruge Ane Aćimović. Vest o razvodu Dejana i Ane iznenadila je sve, posebno što je on uvek isticao koliko mu znači podrška supruge u koju se zaljubio kada je imao svega 19 godina.

- Jedan od bitnih faktora da osobi s kojom si svaki dan pokazuješ koliko je voliš i koliko ti je do nje stalo. Ljubomora mora da se oseti kada ima strasti i ljubavi. Po mom mišljenju, ko ne oseća ljubomoru, ni ne voli - izjavio je jednom prilikom Stanković za magazin „Hello"!

On je takođe rekao da je ona potez njegovog života.

- Ona mi je najveća podrška. Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere, i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, nada i vera - rekao je on tada za "Gloriu".

Autor: M.K.