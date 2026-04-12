OD MOMENTA KAKO SE RODIO SVE POČINJE DA BUDE TEŠKO! Tužno priznanje poznatog pevača o bratu: Za par sekundi se sve urušilo...

Boris o teškoj životnoj sudbini brata Daria.

Boris Režak progovorio je o teškoj temi i bolesti rođenog brata Daria. Njegov brat ima cerebralnu paralizu, a sada je pevač govorio koliko je teško bilo odrastati gledajući majčin bol i brata kojem ne može da pomogne.

Boris je istakao da ništa nije ukazivalo na problem, te da je stanje njegovog brata posledica ljudske neodgovornosti.

- Moj brat rođeni Dario se rađa 27. aprila 1991. i od tog momenta sve počinje da bude teško. Težak je bio mamin porođaj i par sekundi je dovelo do toga da on završi u kolicima. Ima cerebralnu paralizu, znači par sekundi je dovoljno da se sve uruši u tom nekom tvom životu. Nije ništa ukazivalo da će biti nekakvih problema, ali kada su ljudi malo neodgovorni, da tako kažem, i puste te neke stvari onda se desi i nesreća i krst i kamen za celi život koji nosiš - rekao je Boris gostujući u podkastu "Politike" i dodao da zbog toga ima dosta razumevanja za ljudsku bol i nemoć.

- Onda kroz te stvari učiš odnos prema ljudima i odrastaš pored brata koji odrasta u invalidskim kolicima i gledaš majku kako pati. Niko više od majke neće patiti i oca naravno, onda tvoj osećaj prema ljudima i uopšte prema ljudima postaje takav da ti se širi slika i da prosto sve razumeš - objasnio je on.

Žena posle Ribnikara dala otkaz

Podsetimo, Boris Režak se pojavio nedavno u Sava Centru na koncertu "Za anđele" koji je organizovan na dan kada se navršilo tri godine od stravične tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

- Moja supruga nije radila u Ribnikaru, ali jeste to iniciralo jer imam troje klinaca, a video sam da i moja porodica kao i većina gubi konce. Radi se od jutra do mraka, uvek neka tenzija i loša energija... Supruga i ja smo odlučili da da otkaz da bude tu da pomogne deci i meni, ona je moja desna ruka i u smislu posla. Znam da ljudi teško žive, ja sam rekao, da ću ja raditi maksimalno i da se neću gasiti. Barem da jedan roditelj bude rasterećeniji, to je najvažnije da roditelji imaju taj odnos sa njima. Nove generacije je teško ukapirati - objasnio je on.

Autor: Pink.rs