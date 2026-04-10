AKTUELNO

Domaći

PUNA KUĆA ZEČEVA I USKRŠNJIH DEZENA: Sanja Vučić za Pink.rs otkrila kako u njenom domu teku praznične pripreme, a evo i kako FARBA JAJA - omiljena tehnika joj je veoma jednostavna!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Uživa u praznicima!

Poznata pevačica Sanja Vučić u vaskšnjem intervjuu za Pink.rs progovorila je o obeležavanju najvećeg hrišćanskog praznika u njenom domu, a tom prilikom otkrila i koju tehniku koristi pri farbanju jaja na Veliki petak.

Ko je u tvom domu zadužen za farbanje jaja?

- Mama je uvek bila ta! Uživa u tome, naučila je i mene, ali insistira ipak da ona bude glavni “dekorater”. Čim dođe Uskrs, puna nam je kuća zečeva i dezena vezanih za Uskrs.

Da li imaš neku posebnu tehniku koju ti koristiš?

- Ja najviše volim jednobojna jaja kad su dezeni u pitanju. Što je jednostavnije, meni je simpatičnije tako da ne znam tačan stručan naziv hahah ali bojenje u boji - farbanje jaja iz kesice sa bojama za jaja.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Po čemu ćeš pamtiti Vaskrs, koja ti je omiljena uspomena iz detinjstva?

- Za mene Uskrs, kao svaki praznik, predstavlja zajedništvo, kvalitetno vreme provedeno sa porodicom, evociranje lepih uspomena. Vreme kada treba da se osvrnemo na sve lepo i budemo zahvalni!

Da li se takmičiš u kucanju jajima, i da li nekada koristiš drveno jaje kako bi odnela pobedu?

- Pa bilo je takvih situacija, jer me je više zanimala reakcija protivnika, mada sam više bila fer igrač. Neretko smo se kao ekipa prijavljivali na takmičenja, bili smo jako složni, i neizmerno smo se voleli. Ta prijateljstva čuvam i dan danas.

Foto: Pink.rs

Šta je ono što obavezno mora da bude na porodičnoj trpezu za Vaskrs?

- Korpa sa jajima svakako, a lično šta god da se nadje, a kod moje mame zaista ima svega hahah, važno je da smo svi porodicno na okupu i da praznik provedemo u slozi i ljubavi.

Autor: Pink.rs

