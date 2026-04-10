ČOLA OVO NIKAD NE RADI NA VELIKI PETAK! Pevač priznao javno: Mislim da ljudi to treba da poštuju!

Izvor: Pink.rs

Vaskršnji praznici su Čoli rezervisani samo za porodicu.

Iako uvek uživa u druženjima sa svojom publikom uz pesmu, Zdravko Čolićna Veliki petak - izbegava da radi. Vaskršnji praznici, generalno, rezervisani su mu samo za porodicu.Ponuda je, svakako, bilo, ali on ih je odbijao.

- Vaskrs je dan radosti i mislim da ljudi to treba da poštuju. Jednom su mi organizovali koncert na Veliki petak u Kanadi, ali sam odbio. Nisam želeo da radim na taj dan - rekao je svojevremeno Čola za "Premijeru".

"Da mi se ne javi, ne bih se naljutio!"

Govoreći o pevaču jednom prilikom, o tome kakav je privatno, Zoran Pejić Peja Čolića je posebno pohvalio.

- Samo velike zvezde su jednostavne. Zdravko Čolić je naša zvezdetina, ali gde god da sam ga video, verujte mi, on je meni prvi prišao: "Peki, kako si šta radiš?" Takva zvezdetina, da prođe čovek, da mi se ne javi, ja se ne bih naljutio. Takvo ime, Zdravko Čolić, jasna priča, ali ne, on se javi, dođe - govorio je on, a prenosio "Grand".

Društvo

OVO SVE ZANIMA: Većina objekata na Veliki petak radi skraćeno! Donosimo detaljno RADNO VREME za praznike

Društvo

Stižu novi neradni dani! Evo koliko ćemo odmarati za Vaskrs i Prvi maj: Ovako možete da napravite pravi mini odmor

Extra

AKO OVO URADITE, NAĆI ĆETE LJUBAV ZA CEO ŽIVOT: Običaji na Veliki petak koje svaka kuća mora da ispoštuje

Društvo

Koji tačno dani su neradni za Vaskrs? Možete da spojite čak 9 dana odmora - Detaljni kalendar do kraja godine

Društvo

Danas je veliki praznik - Ove 3 stvari treba raditi! Naši stari verovali su da trećeg dana Vaskrsa ove običaje treba ispoštovati

Politika

BRNABIĆ ČESTITALA VASKRS: Praznici da budu podstrek da istrajemo u očuvanju zajedništva