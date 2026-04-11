POSLE 16 GODINA OTKRILA SVE: Anica Milenković progovorila o vezi sa omiljenim pevačem i napuštanju Srbije!

Odlazak u Ameriku je bio motivisan željom da njen sin dobije američki pasoš, ali su ubrzo usledile teške životne okolnosti. Tokom karijere povezivana je sa Nedeljkom Bajićem Bajom, ali je otkrila da su bili samo prijatelji.

Anica Milenković, zvezda koja je sa samo 13 godina izdala prvi album i osvojila čitav region, povukla se pre 16 godina sa estrade. Sada je u emotivnoj i iskrenoj ispovesti otvorila dušu o vrtoglavoj popularnosti, glasinama da je u vezi sa Nedeljkom Bajićem Bajom, ali i o najbolnijim životnim trenucima i borbi za zdravlje svog sina u dalekoj Americi.

Tokom vrhunca njene karijere, javnost ju je neprestano povezivala sa kolegom Nedeljkom Bajićem Bajom, posebno nakon što su snimili duet "Svadba će da bude". Bili su omiljeni estradni par, a pritisak okoline da zaista budu zajedno bio je ogroman.

"Ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome, čak ni moja sestra od tetke, čak je njena svekrva rekla: 'Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto'," prisetila se Anica neverovatnih situacija iz tog perioda.

Ipak, pevačica je nakon dve decenije konačno stavila tačku na nagađanja, otkrivši da su bili samo prijatelji: "Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno". Dodala je da je istina bila potpuno drugačija – ona je tada bila u osmogodišnjoj vezi, dok je Baja vodio svoj život.

Iako bi mnogi danas takvu situaciju iskoristili za odličan marketing, Anica Milenković ističe da njima to nije bilo potrebno jer su oboje već imali velika imena i "drugačije su razmišljali".

Odlazak u Ameriku i najteži životni udarac

Odluka da napusti Srbiju pala je 2008. godine, kada je kao trudnica otišla u Ameriku na turneju kao gost Vesne Zmijanac.

"Ostala sam sa namerom da se porodim tamo i da mi dete dobije američki pasoš," ispričala je pevačica, dodajući da je nakon toga usledio težak period jer je ostala sama sa ćerkom.

Međutim, prava drama počinje kada je dobila sina Filipa i planirala povratak u domovinu sa tadašnjim suprugom.

"Tada sam dobila informaciju posle 4 meseca da je moje dete gluvo rođeno," ispričala je pevačica drhtavim glasom.

"Tada nisam znala da postoji rešenje. Plakala sam, pitala sam se zašto...".

U očajničkoj potrazi za lekom, shvatila je da se u Srbiji na operaciju i ugradnju implanta čeka od četiri do šest godina, dok je u Americi taj zahvat bio moguć već kada dete napuni godinu dana. To je bio preloman trenutak u kom je odlučila da zbog deteta trajno ostane u inostranstvu i napusti muzičku karijeru.

Borba koja vredi više od svake pesme

Danas, nakon dugog i iscrpljujućeg procesa, Aničina žrtva se isplatila, a njen sin Filip govori. Estrada joj, kako kaže, nije ni padala na pamet dok se borila za detetovo zdravlje.

"Krenulo je malo po malo i to je za mene bio najveći uspeh i veći od bilo kakve pesme ili karijere," emotivno je zaključila Anica, dodajući: "Dosta sam toga prošla... Moje dete danas govori i to ne može da zamene nikakve vile, pare ili pesme". Pevačica priznaje da je o svom problemu razgovarala sa koleginicama Sekom i Indirom, ali da je brzo shvatila da "niko ne može da razume ko nije doživeo".

Autor: S.Z.