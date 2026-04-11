MIR NEMA CENU: Pevač Filip Mitrović neće provesti Vaskrs u porodičnom domu, otkrio detalje: Nažalost...

Ističe da ga rad na svadbama i veseljima ispunjava iskrenim emocijama i pruža snagu za posao.

Pevač Filip Mitrović, koji je prešao trnovit put od talentovanog dečaka iz Kraljeva do jednog od najtraženijih izvođača na regionalnim veseljima, potpuno je iskreno progovorio o svojoj karijeri, veri i razlogu zašto praznike provodi daleko od porodičnog doma.

Iako je vezan za svoje rodno Kraljevo i porodicu koja se bavi poljoprivredom, pevač Filip Mitrović je priznao da će ove godine preskočiti tradicionalne vaskršnje običaje kod kuće.

- Nažalost, ove godine neću provesti Vaskrs sa porodicom zbog posla, otkrio je Filip, objašnjavajući da su se poklopile nepredviđene okolnosti u vezi sa snimanjem spota koje je ranije odlagano zbog vremenskih prilika.

Ističe da ga beogradski tempo života ponese, te mu odlazak u Kraljevo uvek služi kao neophodan „reset“ i podsetnik na ono što ga je zapravo oblikovalo.

"Bogu se približavamo kroz dela, a ne kroz prazne priče"

Govoreći o veri i unutrašnjem miru u doba praznika, Mitrović je naglasio da njegova filozofija počiva na jednostavnosti i dobroti.

- Trudim se da budem dobar čovek, i tu se sve završava, istakao je pevač i dodao da se do Boga najbolje stiže kroz dela i odnos prema drugim ljudima i prirodi, bez osude.

Transformacija i borba sa „kameleonima“

Ipak, iako ga je posao naučio da očvrsne, pevač ne krije da ga život i dalje ponekad iznenadi: "Desi se da omanem kada su u pitanju ljudi sa sposobnostima kameleona", iskren je Mitrović.

Mlađim kolegama koji tek ulaze u surovu estradnu „mašineriju“ poslao je jasnu i snažnu poruku da ne prave kompromise.

„Ne ulazite u priče koje vam ne prijaju... Mir nema cenu, a na duže staze, samo to ostaje“, zaključio je pevač.

Filip Mitrović je inače nedavno govorio o roditeljstvu ističući da bi želeo da usvoji dete.

Autor: S.Z.