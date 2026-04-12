Aleksandra Mladenović otvorila vrata svog doma za Uskrs: Suština praznika je u ljubavi, praštanju i blagostanju!

Praznike uvek provodi u krugu porodice.

Mlada pevačica Aleksandra Mladenović uskršnje praznike uvek provodi u krugu porodice. To je vreme kada zaboravi na sve svoje poslovne angažmane i uživa sa najmilijima. Ovoga puta ona je za naš portal otkrila kako provodi najradosniji hrišćanski praznik, koje su njene tajne za ukrašavanje jaja, ali i da li je takmičarskog duha, pa voli da pobedi u tradicionalnom tucanju jajima.

Kako provodiš ove godine Veliki petak i Uskrs?﻿﻿﻿﻿

- Kao i prethodnih, sa porodicom. Oduvek verujem da je suština praznika u ljubavi, praštanju, veri i blagostanju… Za Veliki petak bas kao i za Uskrs smo svi na okupu u porodičnom domu, mama je zadužena za uvek sjajnu trpezu, a za osmehe moji bratanica i bratanac Una i Filip. Za Uskrs kuća bude puna pesme, lepih razgovora, dođu nam prijatelji, još članova porodice.

Koja te najlepša sećanja vezuju za ove vaskršnje praznike?

- Farbanje jaja rano ujutru na Veliki petak, pa onda na uskršnje jutro okupljanje čitavog komšiluka da vidimo ko ima najjače jaje, smeh. Bila sam skromno dete i umela da se radujem, i dan danas mi praznici donose veliku radost. Trudim se da na Unu i Filipa prenesem tu prazničnu čaroliju, kao što su roditelji na brata i mene.

Da li imaš neku specijanu tehniku za farbanje jaja, koju bi podelila sa našim čitaocima?

- Jaja farbam sa mamom i snajkom, tradicionalno u lukovini. Naravno, čuvarkuća je prvo ofarbano jaje u crvenoj boji, a svake godine probamo i neku novu tehniku, pa tako ove godine imamo zlatna jaja i ona sa cirkonima…

Sa kim najviše voliš da se takmičiš u kucanju jaja

- Sa bratancem Filipom. Oboje imamo takmičarski duh, ali nam oboma bude draže ako on pobedi!

Autor: R.L.