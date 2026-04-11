ACA SOFRONIJEVIĆ IZVEO ŽENU I ĆERKU IZ PORODILIŠTA! Kitio muzičare evrima, osmeh ne skida s lica: Bićemo zajedno za praznik...

Supruga harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, Kosana, porodila se sedmog aprila i na svet donela devojčicu, a muzičar ih je danas izveo iz porodilišta.

On je bio raspoložen sve vreme, osmeh nije skidao sa lica, a odmah je okitio novčanicama muzičare koji su mu prišli i svirali.

- Osećaj je fenomenalan, hvala Bogu. Hvala vam što ste došli. Bićemo svi zajedno za praznik - kratko je prokomentarisao Sofra po izlasku iz porodilišta.

Mama se dobro oseća

Kako se moglo videti, Kosana se dobro oseća, odlično izgleda i sve vreme je bila uz supruga, koji se postarao da ih odmah smesti u auto, kako bi se odvezli kući.

Prolaznici koji su par prepoznali na trotoaru, čestitali su na prinovi, a muzičar se uredno zahvaljivao.

